Было что показывать в Пусане

Кинолента Жанны Исабаевой «Нагима» была представлена в самой престижной сессии фес­тиваля Gala Presentation. По словам режиссера, картину приглашали в основную программу кинофестиваля в Торонто, но свой выбор она сделала в пользу Пусана. «Нагима» – это история о непростой судьбе двух выпускниц детского дома, оказавшихся один на один с пугающим и незнакомым миром взрослой и самостоятельной жизни. Вторая премьера – фильм Ербола Жумагулова «Книга», показанный в секции «Окно в азиатское кино». Главные роли в нем исполнили Берик Айтжанов, известный отечественному зрителю по картине «Ликвидатор», и российская актриса и телеведущая Юлия Зимина.

Помимо премьерных показов работ казахстанских кинематографистов на фестивале состоялась и презентация книги «Неизвестная Новая волна в кино Центральной Азии». В ней киноведы из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана – Гульнара Абикеева, Гульбара Толомушева и Садулло Рахимов – дают оценку ситуации в кино своих стран в период с 1988 по 1993 год. Период, названный историками Смутным временем – державный Советский Союз распадался, на картах мира появлялись новые независимые государства. Но даже в это непростое время кинопроизводство в странах Центральной Азии не было остановлено. Девять картин из той эпохи показали в рамках программы «Неизвестное кино Центральной Азии» – «Суржекей – ангел смерти» Дамира Манабая (Казахстан, 1991), «Бедные люди» Джахангира Касымова (Узбекистан, 1990), «Абдуллажан, или Стивену Спилбергу посвящается» Зульфикара Мусакова (Узбекистан, 1991), «Благословенная Бухара» Бако Садыкова (Таджикистан, 1991), «Присутствие» Толиба Хамидова (Таджикистан, 1995), «Дикий Восток» Рашида Нугманова (Казахстан, 1993), «Балкон» Калыкбека Салыкова (Казахстан, 1988), «Бурная река, безмятежное море» Марата Сарулу (Кыргызстан, 1993).

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы