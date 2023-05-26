Было – стало

Когда я была студенткой и жила вдалеке от родных, то раз в месяц (чаще было просто накладно) ходила на переговорный пункт, чтобы позвонить родителям. У них домашнего телефона тоже не было, и мне приходилось заказывать звонок соседям, ждать, пока они позовут родных, перезванивать и минут пять, а если позволяли деньги (мы жили в разных странах), то и десять, орать в трубку, как я по ним соскучилась.

Это было настоящим событием! На «переговорном» была особая атмосфера, эту тесную кабинку, где меня переполняли чувства, помню до сих пор. Но когда дома появился телефонный аппарат и можно было спокойно общаться без лишних ушей, стало гораздо лучше.

Что уж говорить о сегодняшних возможностях, когда студенты, уехав за тридевять земель, могут хоть каждый день «видеться» с родными по видеозвонку, ежечасно обмениваться сообщениями и фото! А ведь прошло всегда четверть века, в глобальном смысле – совсем ничего.

С неприязнью вспоминаю времена, когда коммуналку оплачивали в кассах. В двадцатых числах каждого месяца в отделениях банков и почты собирались огромные очереди. Попасть в абонентский отдел обслуживающих компаний тоже было очень сложно. Как передавались показания, уж и не вспомню.

Сейчас все эти функции выполняет смартфон. Не сам, конечно, но все же. В приложениях и по WhatsApp передаю показания, там же оплачиваю готовые квитанции. Минутное дело! Никаких очередей, бумажек, отсутствия сдачи…

В чем еще мне помогает смартфон, кроме традиционных переписок по мессенджерам, электронной почте и соцсетям? Взять тот же eGov mobile. Я без него как без рук. Оставил дома бумажные документы – пожалуйста, цифровые в кармане! Все нужные сведения и услуги можно получить за считанные минуты. Сейчас, кстати, и банковские приложения внедряют полезные для каждого сервисы. Можно посмотреть и оплатить все свои задолженности, вплоть до судебных, сделать удаленную оплату за различные услуги.

Сколько бы ни хаяли систему ОСМС, приложением Damumed лично я очень довольна. Спокойно в любое время записала на прием к врачу себя или ребенка, посмотрела направления и результаты анализов, причем удобно, что они здесь и хранятся. Тут же при желании и поругаться можно, оставив негативный отзыв. Мне однажды даже перезванивали, уточняли, почему я осталась недовольна приемом врача.

Заказ такси, еды, одежды и даже лекарств – сегодня этим пользуется чуть ли не каждый. Приучаю себя, например, не таскать тяжелые сумки из магазина, а хотя бы обычные, не требующие особого выбора продукты, заказывать онлайн. Красота! Доставляют до двери увесистые пакеты, все, как я и просила. Еще и акции разные бывают, а переплата на самом деле не столь значительная. Лично я готова доплатить лишние копейки за возможность не стоять в очередях и не тащить тяжести домой.

Даже отдых можно спланировать и оплатить не выходя из дома. Скачай приложение, введи количество отдыхающих, место назначения и даты – и выбирай самые выгодные варианты. А еще у владельцев смартфона есть возможность устроить свою личную жизнь – сегодня у каждого молодого человека в телефоне как минимум два приложения для онлайн-знакомств.

Это раньше мы могли рассчитывать только на личную встречу – на учебе, дискотеках, по договоренности родителей. А сейчас листай себе фотографии претендентов и лайкай понравившиеся! Короче, хоть и подчинили нас себе смартфоны, но лично я этому безмерно рада.