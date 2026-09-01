Здравствуй, школа!

Образование
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В новом учебном году за парты сядут 4,1 миллиона школьников. 380 тысяч из них пойдут в первый класс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Дня знаний в профильном ведомстве отчитались, что капитальный ремонт в 106 школах был завершен аккурат к 1 сентября. При этом всего им было охвачено 178 организаций среднего образования проектной мощностью 117 тыс. ученических мест. Большая часть из них расположена в селах.

По словам вице-министра просвещения Шынар Акпаровой, одновременно ведется строительство 101 школы на 59,3 тыс. ученических мест. До конца года планируется завершить строительство 72 учебных организаций на 38,2 тыс. мест.

Продолжается оснащение учреж­дений образования предметными кабинетами. Из 1 409 запланированных кабинетов поставлено 1 007, или 70%.

Важный момент: в организации образования зачислены 4 202 ребенка с особыми образовательными потребностями.

– Более 71,1 процента первоклассников выбрали обучение на казахском языке, 26,6 процента – на русском и 2,3 процента – на других языках, – проинформировала на брифинге в СЦК вице-министр.

Новые подходы и в дошкольном образовании. Сегодня в стране работают более 12 тыс. детских садов, которые посещают свыше 1 млн детей. В 20 городах и 23 районах областей реализуется пилот по ваучер­ному финансированию. Уже выдано 1,1 млн ваучеров, очередь малышей от 2 до 6 лет сократилась со 160 тыс. до 23 тыс., а экономия бюджетных средств составила 35,3 млрд тенге.

Министерство просвещения проводит комплексную работу по поэтапному внедрению принципов новой Конституции на всех уровнях системы образования. В этой связи пересмотрены государственные обще­обязательные стандарты, типовые учебные планы и программы. Так, с нового учебного года для учащихся 5–7-х классов вводится курс «Основы Конституции», а в 8–11-х классах – «Закон и порядок». Кроме того, для пяти-, одиннадцати­классников будут вести занятия по курсу «Личная безопасность». Дисциплина «Основы права», ранее преподававшаяся как предмет по выбору, теперь станет обязательной.

– В первый класс приняты 380 тысяч детей. В этом году их прием впервые поэтапно реализуется через единую платформу OQU на базе QazTech. Более 88,7 процента заявлений поданы в электронном форма­те, – сообщила Шынар Акпарова.

Изменятся и подходы к оцениванию в начальной школе. Суммативные оценивания за раздел и за четверть отменяются, при этом усиливается роль ежедневного формативного контроля знаний.

Еще одной особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. С 1 сентября пилотный проект стартует в десяти малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей.

Воспитательная работа остается одним из ключевых направлений образовательной политики. Во всех школах страны продолжится поэтапное внедрение единого дизайн-кода программы «Адал азамат», направленной на воспитание законопослушного, ответственного и честного гражданина. До конца года также планируется принятие и внедрение Единого стандарта экологического просвещения в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

#Образование #школа #1 сентября

Популярное

Все
Школа начинается с заботы
Голос чести
Абылайхан – победитель Grand Slam
Чистая работа на шоссе Ондирис
На вершине мира
От «Аталанты» до «Риги»
Батат витаминами богат
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Открыт борцовский зал
Спортсмен – в центре внимания
Строится животноводческая биржа
Доверие – основа конституционного развития
Уродился хлеб на славу
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О Карине Е. Т.
Воспитание молодежи на основе созидательных ценностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бектенова О. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Для комфорта, красоты и безопасности
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила результаты голосования на первых выборах в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии
В Кабмине рассмотрели меры по повышению надежности энергосистемы
ИИ: от изучения – к практическому применению
На стареньких авто – через полмира
Предсказать землетрясение за сутки
Переход к реализации научно-технологических проектов
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Дрон патрулирует Балхаш
На высоком профессиональном уровне
Готовь рюкзак летом
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Школа начинается с заботы
Свыше 380 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные п…
От новых школ до ИИ: как в Казахстане развивают человечески…
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заяв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]