Бюро Сената определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

На заседании бюро Сената, состоявшемся под председательством Касым-Жомарта Токаева, согласована повестка дня очередного заседания палаты, которое состоится 29 октября. Депутатам предстоит рассмотреть 14 законопроектов, передает Kazpravda.kz.
На рассмотрение будет вынесена ратификация договора между Казахстаном и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам и аналогичный договор с Венгрией, а также межправительственное соглашение с Сербией о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Депутаты обсудят проекты законов "Об информатизации", "Об обязательном социальном медицинском страховании", "О противодействии коррупции", "О производстве органической продукции" и поправки в законодательство по вопросам образования. В первом чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательство по вопросам информатизации, обязательного социального медицинского страхования, индустриально-инновационной политики, оказания государственных услуг, противодействия коррупции, производства органической продукции и развития агропромышленного комплекса.
Бюро распределило среди постоянных комитетов Сената пять законопроектов, одобренных накануне Мажилисом.
На рассмотрение будет вынесена ратификация договора между Казахстаном и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам и аналогичный договор с Венгрией, а также межправительственное соглашение с Сербией о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Депутаты обсудят проекты законов "Об информатизации", "Об обязательном социальном медицинском страховании", "О противодействии коррупции", "О производстве органической продукции" и поправки в законодательство по вопросам образования. В первом чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательство по вопросам информатизации, обязательного социального медицинского страхования, индустриально-инновационной политики, оказания государственных услуг, противодействия коррупции, производства органической продукции и развития агропромышленного комплекса.
Бюро распределило среди постоянных комитетов Сената пять законопроектов, одобренных накануне Мажилисом.