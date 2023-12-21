Кражу денег из банкомата обнаружили спустя 5 месяцев в Астане: задержан экс-инкассатор

Представитель банка обратился в полицию Астаны по краже денег из банкомата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы

Фото: скриншот видео ДП Астаны

По информации столичного департамента полиции, кража произошла в августе этого года. Крупную недостачу денег в 3 млн 760 тысяч тенге выявили спустя почти 5 месяцев при ревизии.

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили похитителя денег из банкомата. На кадрах видно, как ранним утром мужчина, плотно закрыв лицо капюшоном, зашел в филиал банка. Он открыл банковский аппарат и забрал диски с деньгами.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищению причастен бывший инкассатор. 27-летний подозреваемый проработал 2 месяца и производил инкассацию денег. После увольнения он, зная коды доступа к банкомату, решился на хищение", — проинформировали в ДП.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Кража", мужчина дал признательные показания.