Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление

Скандалы
30
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Чиновник незаконно передал на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 трлн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Sputnik Казахстан

Бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев приговорен к семи годам заключения.

"Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к семи годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – говорится в сообщении межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Токтабаеву было предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса республики – "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия".

"Вице-министр, проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемой им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области. Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО. В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%", – отметили в суде.

Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет – более 40,6 млрд тенге.

"Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале ТОО, причем 10% из них за 425 млн тенге. В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления. Вице-министр незаконно передал АО «К» на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 трлн тенге. АО «К» передала право на недропользование ТОО «С» с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу", – сказано в приговоре.

#суд #приговор #Тимур Токтабаев

Популярное

Все
Одиннадцать горняков погибли в шахте имени Костенко
Введен план ликвидации аварии на шахте имени Костенко
Убивший 18 человек в штате Мэн обнаружен мертвым
Число погибших на шахте имени Костенко увеличилось до 16 человек
Швеция готова поделиться с Казахстаном опытом в производстве фармпрепаратов
Асхат Тагыберген перенесет операцию в Германии
Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау"
40% коек для больных корью свободны в Актюбинской области
По 5 млн тенге получили победители мировых предметных олимпиад
Один из пострадавших на шахте имени Костенко находится в тяжелом состоянии
Смаилов возглавил комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенниче…
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
121 млн тенге ущерба: двух чиновников из акимата Тараза пос…
Полицейского начальника посадили на 8 лет за получение взят…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]