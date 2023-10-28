Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление

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Бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев приговорен к семи годам заключения.

"Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к семи годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – говорится в сообщении межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Токтабаеву было предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса республики – "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия".

"Вице-министр, проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемой им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области. Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО. В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%", – отметили в суде.

Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет – более 40,6 млрд тенге.

"Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале ТОО, причем 10% из них за 425 млн тенге. В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления. Вице-министр незаконно передал АО «К» на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 трлн тенге. АО «К» передала право на недропользование ТОО «С» с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу", – сказано в приговоре.