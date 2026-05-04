Cамые большие аэропорты в мире: топ-5

Здесь представлены пять крупнейших аэропортов мира по площади, причем лидер списка занимает колоссальные 776 квадратных километров. Эта цифра говорит сама за себя: современная авиация сегодня определяется не только пассажиропотоком, но и территорией, возможностями масштабирования и долгосрочной инфраструктурной стратегией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

На пятом месте - аэропорт Стамбула (Турция), 76,5 квадратных километров.

Расположенный на стыке Европы и Азии, аэропорт Стамбула быстро стал одним из важнейших авиационных узлов мира. Открытый в 2018 году, он заменил перегруженный аэропорт Ататюрка и изначально проектировался как глобальный хаб.

Его терминал — один из крупнейших в мире под одной крышей, рассчитанный на десятки миллионов пассажиров ежегодно. Просторные залы, централизованные зоны безопасности и удобные пересадочные коридоры делают его особенно эффективным для транзитных пассажиров.

Ключевую роль здесь играет Turkish Airlines, использующая выгодное географическое положение Стамбула для соединения Европы, Азии, Африки и Америки.

Четвертое место занимает международный аэропорт Куала-Лумпура (Малайзия), 100 квадратных километров.

Этот аэропорт можно по праву назвать «городом в городе». Построенный в период экономического подъема Малайзии, он задумывался как полноценный аэротрополис.

Здесь действуют несколько терминалов, включая основной и бюджетный KLIA2, обслуживающий лоукостеры вроде AirAsia. Такая структура позволяет эффективно работать с разными категориями пассажиров.

Помимо полос и терминалов, территория включает зеленые зоны, грузовые площадки и коммерческую инфраструктуру, что обеспечивает большие возможности для будущего расширения.

На третьем месте - международный аэропорт Денвера (США), 137,8 квадратных километров.

Крупнейший аэропорт Северной Америки по площади был открыт в 1995 году и спроектирован с расчетом на десятилетия роста.

Центром комплекса является терминал Джеппесена, соединенный с тремя удаленными зонами посадки подземным поездом. В настоящее время действует шесть взлетно-посадочных полос, но предусмотрено расширение до двенадцати.

Аэропорт служит важным хабом для United Airlines и Southwest Airlines, а его размеры позволяют развивать как пассажирские, так и грузовые операции без ограничений.

Второе место в рейтинге занимает международный аэропорт имени короля Халида (Саудовская Аравия), 375 квадратных километров.

Обслуживая столицу Саудовской Аравии, этот аэропорт — один из крупнейших в мире и продолжает расширяться в рамках программы Vision 2030. В будущем он будет переименован в Международный аэропорт имени короля Салмана.

Значительная часть территории остается неосвоенной, что открывает широкие перспективы для строительства новых полос, грузовых центров и даже индустриальных зон, связанных с авиацией.

Лидером рейтинга стал международный аэропорт имени короля Фахда (Саудовская Аравия), 776 квадратных километров.

Первое место в списке занимает еще один аэропорт Саудовской Аравии — крупнейший в мире по площади, превосходящий по размерам многие города.

Несмотря на относительно умеренный пассажиропоток, инфраструктура аэропорта позволяет принимать крупнейшие самолеты, включая Airbus A380. Здесь есть пассажирский терминал, королевский терминал и обширные грузовые мощности.

Главная особенность аэропорта — его потенциал: значительная часть территории пока не используется, что отражает стратегию долгосрочного развития. В будущем такие аэропорты смогут гибко адаптироваться к изменяющимся условиям мировой авиации.