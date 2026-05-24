В Японии будут мониторить соцсети для выявления нелегалов

Миграционная служба Японии к следующему году создаст подразделение, которое будет проводить мониторинг соцсетей и других платформ с целью сбора информации о лицах, работающих нелегально, а также имеющих просроченные визы и продолжающих находиться на территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как отмечает издание SCMP, это решение принято на фоне роста использования иностранной рабочей силы в Японии в связи с нехваткой в стране собственных трудовых ресурсов.

Особое внимание власти будут уделять борьбе с лицами, которые нанимают иностранных работников, не имеющих действительных виз. Миграционная служба планирует использовать аналитические инструменты для выявления в онлайн-среде информации, связанной с нелегальным трудом, включая предложения о работе на иностранных языках.

Кроме того, обращает внимание SCMP, недавно администрация префектуры Ибараки к северо-востоку от Токио запустила программу вознаграждения для лиц, сообщающих о компаниях, которые нанимают нелегалов. За такие сообщения полагается вознаграждение в размере 10 тыс. иен ($63), если они будут приводить к принятию мер пресечения нарушений миграционного законодательства.

Согласно правительственным данным, которые приводит издание, число иностранных граждан, легально работающих в Японии, выросло в 2025 году на 11,7% по сравнению с 2024 годом и достигло 2,57 млн человек по состоянию на октябрь.