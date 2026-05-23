В Кот-д’Ивуаре почти достроили самый высокий небоскреб Африки

Айман Аманжолова
корреспондент

Горизонт Абиджана (Кот-д’Ивуар) пополнился по-настоящему впечатляющим новым силуэтом: в административном районе города близится к завершению строительство гигантского небоскреба Tower F, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © PFO Africa

Когда работы завершатся позже в этом году, 76-этажный сверхвысокий небоскреб станет самым высоким зданием Африки. Башня сместит с первого места Iconic Tower, высота которого составляет 400 метров.

Основная конструкция Tower F достигает 333 метров, однако шпиль увеличивает общую высоту до 421 метра — важной вехи для архитектурных амбиций африканского континента.

Башня станет частью уже существующего административного комплекса, включающего здания A–E. Проект задуман правительством как способ объединить многочисленные государственные учреждения, ранее разбросанные по всему городу, и одновременно снизить расходы на аренду помещений. Такой подход позволяет сосредоточить широкий спектр государственных сервисов в одном месте, не занимая чрезмерно большую территорию.

Автор проекта, архитектор Пьер Фахури, придал зданию форму, вызывающую ассоциации с традиционной африканской маской. Симметричный силуэт башни несет не только функциональную, но и культурную нагрузку.

На вершине расположится так называемый «фонарь» — застекленная обзорная площадка, поднятая примерно на 30 метров над основной крышей. В отличие от большинства офисных небоскребов, закрытых для публики, это пространство будет доступно всем желающим. Посетители смогут подняться туда на отдельном панорамном лифте и насладиться круговым видом на город и лагуну Эбрие.

Строительство Tower F оказалось серьезным инженерным вызовом. Небоскреб возводится на нестабильном грунте, а общий вес сооружения достигает 170 тысяч тонн. Чтобы обеспечить устойчивость здания, инженерам пришлось углубить в землю 70 стальных опор длиной от 60 до 70 метров. Каждая такая конструкция имеет размеры 2,8 × 1,5 метра и соединяется с армированной бетонной плитой толщиной 3,5 метра.

Общая площадь внутренних помещений составит около 140 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся государственные учреждения, конференц-залы, рестораны, аудитории и подземные парковки. Для перемещения по зданию предусмотрен 21 пассажирский лифт, а также два грузовых подъемника для перевозки оборудования и тяжелых грузов.

Фасад Tower F выполнен по двухслойной схеме, благодаря чему проект получил экологическую сертификацию EDGE — один из международных стандартов «зеленого» строительства. Внешний слой состоит из 16 тысяч стеклянных панелей, отражающих прямой солнечный свет и уменьшающих нагрев здания. Внутренний слой дополнительно защищает конструкцию от влаги и пожаров.

Интересно, что первые планы строительства Tower F появились еще в 1970-х годах. И лишь теперь, спустя десятилетия, этот амбициозный проект наконец близок к реализации.

Новый небоскреб должен стать не только практическим административным центром, но и новой архитектурной достопримечательностью, открытой для жителей и гостей города. Сочетание энергоэффективности, общественного пространства и климатически ориентированного дизайна, как ожидается, задаст новый стандарт высотного строительства в регионе.

 

