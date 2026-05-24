Стрельба произошла возле резиденции Трампа в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома, - написал Трамп в Truth Social. - Стрелявший был убит в перестрелке с агентами Секретной службы у ворот Белого дома", - добавил американский лидер.

Мужчина вечером 23 мая открыл стрельбу из пистолета у Белого дома, сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь, нападавший получил смертельные ранения. При этом также пострадал случайный прохожий.

Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, он в безопасности. Американские СМИ сообщили о том, что нападавший ранее попадал в поле зрения полиции и имел психические отклонения.