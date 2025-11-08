Cборной Казахстана в преддверии Сурдлимпийских игр вручили Государственный флаг

8 ноября в Центр олимпийской подготовки «Алматы» состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Республики Казахстан на XXV летние Сурдлимпийские игры, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Национального Сурдлимпийского комитета Серик Сапиев.

В ходе церемонии Министр торжественно вручил Государственный флаг Казахстана национальной сборной и пожелал спортсменам успешных выступлений и ярких побед.

«Летние Сурдлимпийские игры — это не только возможность показать спортивный потенциал страны, но и важный этап на пути каждого спортсмена к воплощению своей мечты и покорению вершин олимпа. Ваша сила духа и воля к победе доказывают, что человеческие возможности безграничны. Миллионы людей вдохновляются вашим примером и учатся преодолевать жизненные испытания. Сегодня вручаемый флаг — символ единства и побед. Уверен, вы с честью представите Казахстан на международной арене и поднимете флаг нашей страны на новые высоты», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Министр также подчеркнул, что в стране создаются все необходимые условия для качественной подготовки спортсменов:

«Сегодня в Казахстане обеспечены все возможности для профессиональной подготовки спортсменов. До 2029 года планируется строительство 113 новых спортивных объектов и реконструкция 26 существующих.

На современной республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области одновременно могут тренироваться 2 300 спортсменов по олимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Успешно реализуется проект “100 быстро возводимых спортивных объектов модульного типа” — за последний год в регионах введены в эксплуатацию 25 новых комплексов.

В столице ведётся строительство Национального университета спорта, который обеспечит непрерывную систему подготовки кадров — от начальной подготовки до спорта высших достижений», — добавил министр.

Право нести флаг на церемонии открытия игр было предоставлено мастерам спорта Республики Казахстан по дзюдо, призёрам XXIV летних Сурдлимпийских игр Айдосу Тугелбаеву и Анне Краморовой.

«Сегодня — особенный день. Нести флаг Казахстана на Сурдлимпиаде — это большая честь и огромная ответственность. Это мечта каждого спортсмена. Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить честь страны и добиться победы», — отметил Айдос Тугелбаев.

Напомним, что XXV летние Сурдлимпийские игры пройдут с 15 по 26 ноября 2025 года в столице Японии — Токио. В соревнованиях примут участие около 3 000 спортсменов из 80 стран мира, которые разыграют 223 комплекта медалей в 21 виде спорта. Казахстан на играх представят 78 спортсменов, выступающих в 8 дисциплинах: лёгкая атлетика, вольная и греко-римская борьба, бадминтон, настольный теннис, плавание, дзюдо и таеквондо.

