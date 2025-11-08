В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Национального Сурдлимпийского комитета Серик Сапиев.

В ходе церемонии Министр торжественно вручил Государственный флаг Казахстана национальной сборной и пожелал спортсменам успешных выступлений и ярких побед.

«Летние Сурдлимпийские игры — это не только возможность показать спортивный потенциал страны, но и важный этап на пути каждого спортсмена к воплощению своей мечты и покорению вершин олимпа. Ваша сила духа и воля к победе доказывают, что человеческие возможности безграничны. Миллионы людей вдохновляются вашим примером и учатся преодолевать жизненные испытания. Сегодня вручаемый флаг — символ единства и побед. Уверен, вы с честью представите Казахстан на международной арене и поднимете флаг нашей страны на новые высоты», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Министр также подчеркнул, что в стране создаются все необходимые условия для качественной подготовки спортсменов:

«Сегодня в Казахстане обеспечены все возможности для профессиональной подготовки спортсменов. До 2029 года планируется строительство 113 новых спортивных объектов и реконструкция 26 существующих.

На современной республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области одновременно могут тренироваться 2 300 спортсменов по олимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Успешно реализуется проект “100 быстро возводимых спортивных объектов модульного типа” — за последний год в регионах введены в эксплуатацию 25 новых комплексов.

В столице ведётся строительство Национального университета спорта, который обеспечит непрерывную систему подготовки кадров — от начальной подготовки до спорта высших достижений», — добавил министр.