Призеров чемпионата мира по пара шахматам чествовали в Астане

Спорт,Шахматы
Дана Аменова
специальный корреспондент

В турнире приняли участие около 50 сильнейших шахматистов из 15 стран.

Фото: акимат Астаны

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев состоялась торжественная встреча спортсменов, успешно выступивших на 25th IPCA World Individual Chess Championship 2026, который прошел в испанском городе Гуардамар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Пара шахматисты из Астаны, выступившие в составе сборной Казахстана, достойно показали себя на мировом первенстве среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и завоевали две медали.

Бакытжан Майкенов стал чемпионом мира в дисциплине «классические шахматы», а Айганым Камбарова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по рапиду.

В чемпионате мира приняли участие около 50 сильнейших шахматистов из 15 стран. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.

«Конкуренция была очень высокой. Бакытжан Майкенов показал выдающееся мастерство в классических шахматах и стал чемпионом мира, а Айганым Камбарова уверенно выступила в рапиде и завоевала серебряную медаль. Это результат большой работы и системной подготовки», — отметила старший тренер Зиняткыз Нусипбаева.

Сама Айганым Камбарова призналась, что довольна своим результатом.

«Конечно, хотелось первое место, но я считаю, что серебряная медаль чемпионата мира — это тоже отличный результат. Все партии были очень напряженными, приходилось бороться до последнего хода», — поделилась впечатлениями спортсменка.
 

Чемпион мира Бакытжан Майкенов рассказал, что путь к победе оказался непростым.

«Первая половина турнира была очень сложной. Были и поражения, и трудные партии. Но в концовке удалось собраться и вырвать победу. Представлять Казахстан на мировой арене — это прежде всего гордость», — сказал он.

Успешное выступление столичных шахматистов стало еще одним подтверждением высокого потенциала казахстанских пара шахмат и укрепило позиции страны на международной спортивной арене.

#Астана #шахматы #аэропорт #ЧМ #призеры

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