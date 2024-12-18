Ценные вещдоки выкрал сотрудник полиции в области Жетісу

Он украл улики на 24 млн тенге

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Спецпрокуроры области Жетісу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции Текели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Как сообщается, в марте 2017 года должностное лицо в группе лиц похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.

После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.

Его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Суд признал его виновным по уголовной статье «Превышение власти или должностных полномочий» и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.