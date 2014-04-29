Cенсация в оперном мире

На эту роль претендовали оперные певицы разных возрастов из многих стран мира. Но выбор пал на Марию. Организаторы не смогли устоять перед особенной красоты голосом казахстанской певицы и ее артистизмом. После определения всего состава исполнителей выяснилось, что в основном будут петь представители Италии, правда, партнер Марии, исполняющий партию Рудольфа, - 35-летний тенор из Австралии. Уже начались репетиции оперы, состоялась фотосессия Марии для афиши спектакля, а также в СМИ появились первые публикации, рассказывающие о предстоящей премьере. В них юную солистку называют «сенсацией» и ожидают, что именно ее участие вызовет огромный интерес публики к опере «Богема». Одно из итальянских изданий приводит такое высказывание о предстоящей постановке: «Можно уверенно сказать, что будет достигнут великолепный результат. Начнем с того, что главную героиню Мими исполнит Мария Мудряк, сопрано, родившаяся в Казахстане, но выросшая в нашей стране, которой только исполнилось 20 лет (я повторяю - 20!)».

Сергей ГОРБУНОВ,

Павлодар