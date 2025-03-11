Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве

Правительство
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о результатах проведенного мониторинга практического влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что по итогам обсуждения на фракции «AMANAT» Мажилиса был проведен мониторинг практического влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье населения, энергопотребление и производительность труда с привлечением экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов в области медицины, нейронауки, биофизики, генетики, астрофизики, физиологии, депутатов маслихатов всех уровней и заинтересованных лиц.

В ходе работ применялся комплексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после перехода на единый часовой пояс. Методология проведения исследований охватывает более 40 метрик и показателей по оценке воздействия введения единого часового пояса на здоровье населения, энергопотребление, трудовую эффективность, успеваемость учащихся, уровень ДТП, преступности и другие аспекты.

«По линии здравоохранения, были охвачены различные возрастные группы, а также городское и сельское населения, расчет на 100 тыс. человек. По энергопотреблению проведено сравнение статистики потребления электрической энергии, включая пиковые нагрузки и сопоставление потребления электроэнергии по стране. По трудовой деятельности охвачены объем выполненной работы, случаи опозданий и прогулов, количество травм и нарушения дисциплины. Результаты показывают отсутствие негативного воздействия перехода на единый часовой пояс на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — пояснил Арман Шаккалиев.
 

«Как вы знаете, глава государства поручил правительству и парламенту конструктивно рассмотреть данный вопрос и совместно принять взвешенное решение. Как отмечено в докладе министра, мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса»,  — отметил премьер-министр Олжас Бектенов и поручил организовать соответствующую работу совместно с Мажилисом парламента.

#Правительство #исследование #часовой пояс

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