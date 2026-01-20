Человек, обреченный на успех

Память,Статьи
124
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В эти дни исполнилось бы 60 лет обладателю премии «Алтын Адам» киноактеру Фархату Абдраимову

Фото предоставлено киностудией "Казахфильм"

Он родился очень слабым, врачи давали ему не более полугода жизни, а Фара взял и стал при жизни символом Алматы, его любимого города, по которому он скучал, если даже выезжал в соседний Каскелен.

Он был большим не только из-за монументальной комплекции – сердце у добродушного гиганта было отзывчивым, смех – заразительным, а душа такой широкой, что даже бандиты, которых он играл, получались симпатичными.

– Наши отцы были большими друзьями, а мамы до сих пор дружат, – рассказывает его близкий друг кинопродюсер Арман Асенов. – Когда в 1992-м у меня умер отец, то первым приехал Фара, тогда еще просто Фархат, с двумя огромными тазами баурсаков, которые испекла его мама. Он помог мне провести похороны, мотался со мной целый год за мрамором для памятника. Через семь лет умер его отец. В то время поминальные обеды проводили дома, еду готовили прямо во дворах, тогда это разрешалось. После того как проводили людей, пришедших помянуть дядю Нурсултана, отца Фары, мы с ним до утра охраняли во дворе взятые напрокат казаны. Домой я уехал в пять утра и сразу заснул. Просыпаюсь вечером, включаю телевизор, там идет церемония награждения Московского кинофестиваля, и я вижу… человека с затылком Фархата. Ведущая ­Ингеборга Дапкунайте объявляет: «А сейчас на сцену приглашается Фархат Абдраимов». Я смотрю на нее и думаю: «Что она несет? Это же прямое включение! Как Фархат мог оказаться в Москве, если мы с ним расстались сегодня утром?» А на сцену действительно выходит Фара! Я смотрю на экран и ничего понять не могу – ему вручают приз за лучшую мужскую роль в фильме «Фара» Абая Карпыкова! Фара всегда гордился, когда повторял слова, прозвучавшие там: «Это второй приход казахов в Москву после Тохтамыша».

А получилось, оказывается, вот что. После моего ухода ему позвонил генеральный директор фестиваля Ренат Давлетьяров: «Вы не могли бы приехать на церемонию награждения?» – «Не могу, я только что похоронил отца, – отвечает Фархат. – В квартире пусто, все вещи и мебель у соседей. Честно скажу, я даже костюма сейчас не смогу найти». Ренат, очень прагматичный и мобильный человек, сказал, что самое главное – нужно приехать в аэропорт, билеты уже куплены. Фархат вызвал такси и отправился в Москву в чем был. Ренат встретил его и сразу повез в магазин «Три толстяка», где купил все – от носков до костюма, а оттуда – на церемонию награждения. На следующий день Фархат проснулся уже Фарой.

Актер, снимавшийся у талантливых режиссеров в хорошем кино (Абай Карпыков – вестерн «Тот, кто нежнее», мелодрама «Фара», Сатыбалды Нарымбетов – комедия «Омпа», Александр Баранов – социальная драма «Шанхай», Серик Апрымов – драма «Аксуат», Фархат Шарипов – трагикомедия «Розовый заяц»), пришел в кино из ресторана, где он, выпускник Алматинского технологического института, работал директором. Когда к нему подошел ассистент режиссера с «Казахфильма» и пригласил на кинопробы, он согласился из любопытства.

Абая Карпыкова, режиссера картины «Фара», Фархат называл человеком, который «родил» его для кино.

– Мне его привели с улицы для эпизодической роли в фильме «Тот, кто нежнее», но я посмотрел на него и... переделал сценарий фильма, – вспоминает режиссер в документальном фильме «Друг» Фархата Шарипова, посвященного памяти Фары. – Так Фархат стал одним из главных героев картины. А потом я придумал для него типаж в фильме, который называется «Фара». За два дня до его смерти я разговаривал с ним. Он звонил мне со съемок в Тбилиси. Мы с ним несколько лет обсуж­дали фильм «Фара-2», были планы в понедельник или во вторник (24–25 мая 2021 года), сразу после его возвращения из Грузии, идти к инвесторам, чтобы обсудить все вопросы по финансированию. И он, и я уже много лет болели этим проектом, собирались уже начать съемки, а он ушел…

– Народ принял фильм, названный его именем («Фара»), и после этого Фархату в Москве не давали прохода, он стал нереально популярным, – говорит Арман Асенов. – После «Фары» был фильм «Сага о древних булгарах» Булата Мансурова. Мы там вместе снимались, и нам часто приходилось летать в Москву. Стоило ему появиться на улице или в метро, как его окружала толпа. Если у нас больше любят фотографироваться со знаменитым человеком, то в Москве – взять автограф. Один раз идем с ним мимо Красной площади. Там стоит огромный автобус правоохранительных органов. Он мне говорит: «Давай лучше обойдем, не будем лишний раз провоцировать». И тут двери автобуса распахиваются, и полицейские бегут к нам: «Фара, Фара!»

Круг общения у него был огромный. Каждый, кто встречался на его жизненном пути, считал его своим самым близким другом. Арман Асенов вспоминает, что ему из Израиля группа режиссеров написала замечательные слова о его друге и фильме «Фара»: «Спасибо Фаре за наше счастливое детство».

– У него потому и сердце, наверное, и не выдержало, что он всем помогал, – говорит продюсер. – Мои дети – и Ариэль, и Алтынай, и Альтаир – видели его больше, чем меня, они у него на руках, вернее, на животе, выросли. Я думаю, у меня потому и сложилась достаточно успешная карьера в кино, что он закрывал все мои тылы. Если я уезжал, а Фара был в Алматы, у меня вообще голова не болела о том, что у меня там дома происходит.

Последний раз я видел его на юбилее народного артиста, киноактера Нуржумана Ихтымбаева. Он похвастался айфоном, который подарил ему сын Асан. Сказал, что это крутая штучка. А я в тот день больше бегал по организации юбилея – небольшого банкета в ресторане в честь Нуржумана-аға. Фара был среди приглашенных, но у него все было впритык – на следующий день он уже слал нам со съемок картины «Больше, чем любовь» виды Тбилиси. Это фильм про двух боевых друзей, грузина и казаха, где один из них закрывает грудью другого и погибает. Через много лет оставшийся в живых решает породниться, если не с семьей друга, то хотя бы найти невесту сыну на его родине. Фара очень любил этот проект, хотел, чтобы он получился.

А с сердцем у него, конечно, проблемы были и раньше – инфаркт, несколько приступов. Мы в таких случаях привозили его в больницу, ему тут же ставили блокаду, а если совсем было плохо, то стент. В общем, каждый раз откачивали. И если честно, последние годы жизни ему было тяжело ходить. И не только из-за веса – он ведь не спал совсем. Однажды сказал мне, что прочитал где-то, что у Евгения Леонова перед смертью была страшнейшая, затяжная бессонница. «Наверное, мне тоже недолго осталось», – бросил он тогда фразу. Я эти мысли отгонял как мог, хотя понимал, что так долго продолжаться не может. Сужу по себе: если два-три дня не посплю, у меня начинается сильная аритмия, сердце из груди готово выскочить.

Его называют брендом Алматы, и это правда: Фару в стране знали все – от Президента до таксиста и официанта. Своим добродушным смехом он заряжал всех, кто находился рядом, так, что делал их преданными друзьями, не прикладывая к этому никаких усилий.

Но почему-то все забывают сказать о том, что он был большим интеллектуалом, ходячей энциклопедией. Кроссворды разгадывал так, как будто письма писал. Никто не знает, что в шестом классе он выиграл всесоюзную олимпиаду среди школьников по русскому языку и литературе. В Москву для участия в ней поехал после каникул, которые провел на Иссык-Куле. Он вспоминал, что председатель комиссии смотрела на него, загорелого дочерна азиатского парнишку, с удивлением. Ему, как победителю, дали путевку в «Артек», но с ним всегда происходили какие-то непонятные вещи. Все болеют гепатитом А один раз в жизни, а он накануне отъезда резко заболел второй раз. Но самое интересное заключалось в том, что 8 июля на окраине Алма-Аты потерпел катастрофу самолет Ту-154, на борту которого находились 166 человек. Фара должен был лететь в «Артек» этим рейсом, но судьба уберегла его той ночью – его увезли на скорой.

Остался бы он жив, если бы не ­поехал на съемки в Тбилиси? Может быть, и вытащили бы. Здесь все врачи были свои, они за ним ходили по пятам. Но звезды сошлись так, что Батыру (Батырхан Шукенов. – Ред.) суждено было умереть в Москве, Фаре – на Кавказе, в городе, который ему так напоминал его родной Алматы. На кладбище «Кенсай» он лежит недалеко от Батыра, они ведь и при жизни дружили.

#память #Фара #Фархат Абдраимов

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Человек, обреченный на успех
Город задыхается… «в пределах нормы»
Ренессанс печатных СМИ
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Регион пополняется социальными объектами
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Читайте также

Регион пополняется социальными объектами
Ренессанс печатных СМИ
Два Аяккамыра
Оцифровка петроглифов преподнесла сюрприз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]