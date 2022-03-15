Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства 8 февраля объявил о начале строительства нового Казахстана и обозначил ряд мер, направленных на решение накопившихся социально-экономических проблем.

– Перед Правительством поставлена задача увеличить производство социально значимых продовольственных товаров, – говорит эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков. – Правда, пока неясно, в какие сроки и в каких масштабах это планируется сделать.

Будучи во многом импортозависимой страной, Казахстан ощущает на себе глобальную инф­ляционную волну. По оценкам специалистов, в ближайшие годы мировые цены на продовольствие будут нестабильными. Как следствие, казахстанский рынок может столкнуться с новыми ценовыми шоками, что еще больше ухудшит финансовое самочувствие граждан. Поэтому контроль над инфляцией и удержание ее в приемлемом коридоре Президент Токаев назвал одной из главных задач перед Правительством.

Однако только за счет «охлаж­дения» спроса населения через ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли мы получим нужный результат, более того, можем прийти к замедлению экономического роста. Поэтому важно, чтобы Правительство обеспечило увеличение предложения товаров, в первую очередь продовольственных, на внутреннем рынке. Из этого постулата логично вытекает необходимость поддержки села, о которой неоднократно говорил Касым-Жомарт Токаев. Так, Глава государства поручил навести порядок с выдачей субсидий аграриям. Однако специалисты по сельскому хозяйству указывают на ряд противоречивых решений по этим вопросам.

– Кое-кто сейчас думает, что санкции против России расширят возможности по экспорту казахстанской сельхозпродукции и, мол, доходы наших сельчан увеличатся, – говорит Толеутай Рахимбеков, заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». – На самом деле наше сельское хозяйство, а значит, и село в частности, и вся экономика страны в целом получат двойной, точнее, тройной удар!

Во-первых, ослабление тенге по отношению к мировым валютам приведет к росту цен на удобрения, пестициды, технику, оборудование, запчасти к ним. Естественно, вырастет и себестоимость сельхозпродукции, а значит, снизится ее конкурентоспособность.

Но не это самое опасное, поскольку удобрения и пестициды применяются максимум на 10–15% площадей, темпы обновления техники в 3–4 раза ниже нормативных.

Возможности для экспорта казахстанской сельхозпродукции значительно сузятся. Украина в этом году навряд ли будет сеяться на всех 100% площадей. А вот Россия, подвергнутая санкциям, начнет искать альтернативные рынки сбыта сельхозпродукции. Арабские рынки из-за ограничений по транспорту закрыты. Остается Средняя Азия – Узбекистан, Таджикистан, Афгани­стан с совокупным рынком зерна и муки около 7 млн тонн в зерне.

Но здесь, по словам Толеутая Рахимбекова, Казахстан на протяжении последних нескольких лет благодаря «мудрым» агрочиновникам шаг за шагом дарил свои рынки конкурентам. Более того, изменение курса тенге к рублю ведет к тому, что на наш рынок еще больше увеличится поток российской и белорусской сельхозпродукции!

Как он отмечает, из-за серьезных ошибок в агрополитике на протяжении 2011–2020 годов, из-за увлечения всяческими прожектами, в том числе «говяжьим», Казахстан не занимался созданием инфраструктуры сельского хозяйства, не занимался кардинальным реформированием системы господдержки, в первую очередь системы субсидирования сельского хозяйства.

В результате урожайность культур и продуктивность животных у нас существенно отстала от российских показателей, не говоря о белорусских или европейских. А в конечном счете все это привело к неконкурентоспособности нашего сельского хозяйства.

– Как будто нам мало этих проб­лем в сельском хозяйстве?! Наши чиновники сделали еще один «подарок» фермерам: поручение Главы государства навести порядок с субсидиями обсуждали, обсуждали и дообсуж­дались! Приняли решение ничего не менять в субсидировании отрасли! А ведь в сложившейся ситуации именно направление субсидий на произведенную сельхозпродукцию могло бы особенно помочь нашим фермерам, – говорит Толеутай Рахимбеков.

Эксперт предлагает так реформировать систему выдачи субсидий аграриям:

«Отгрузил продукцию на переработку – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

Отгрузил продукцию на экс­порт – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

Отгрузил продукцию на внут­ренний рынок по импортозамещению – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

И тогда фермеры получили бы 800 млрд тенге в год! Причем беспроцентных, беззалоговых и безвозвратных. Что еще нужно им?»

Если чиновники не выполнят поручение Президента Токаева навести порядок с выдачей субсидий аграриям, убежден эксперт, то все мы, казахстанцы, столкнемся с новым ростом цен на продукты питания. Ощутим его сильнее, чем в прошлом году, когда подскочили цены на овощи и картофель, на мясо в 2018–2020 годах.