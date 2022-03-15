Экономика
Чем грозит Казахстану глобальная инфляционная волна
Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства 8 февраля объявил о начале строительства нового Казахстана и обозначил ряд мер, направленных на решение накопившихся социально-экономических проблем.

– Перед Правительством поставлена задача увеличить производство социально значимых продовольственных товаров, – говорит эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков. – Правда, пока неясно, в какие сроки и в каких масштабах это планируется сделать.

Будучи во многом импортозависимой страной, Казахстан ощущает на себе глобальную инф­ляционную волну. По оценкам специалистов, в ближайшие годы мировые цены на продовольствие будут нестабильными. Как следствие, казахстанский рынок может столкнуться с новыми ценовыми шоками, что еще больше ухудшит финансовое самочувствие граждан. Поэтому контроль над инфляцией и удержание ее в приемлемом коридоре Президент Токаев назвал одной из главных задач перед Правительством.

Однако только за счет «охлаж­дения» спроса населения через ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли мы получим нужный результат, более того, можем прийти к замедлению экономического роста. Поэтому важно, чтобы Правительство обеспечило увеличение предложения товаров, в первую очередь продовольственных, на внутреннем рынке. Из этого постулата логично вытекает необходимость поддержки села, о которой неоднократно говорил Касым-Жомарт Токаев. Так, Глава государства поручил навести порядок с выдачей субсидий аграриям. Однако специалисты по сельскому хозяйству указывают на ряд противоречивых решений по этим вопросам.

– Кое-кто сейчас думает, что санкции против России расширят возможности по экспорту казахстанской сельхозпродукции и, мол, доходы наших сельчан увеличатся, – говорит Толеутай Рахимбеков, заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». – На самом деле наше сельское хозяйство, а значит, и село в частности, и вся экономика страны в целом получат двойной, точнее, тройной удар!

Во-первых, ослабление тенге по отношению к мировым валютам приведет к росту цен на удобрения, пестициды, технику, оборудование, запчасти к ним. Естественно, вырастет и себестоимость сельхозпродукции, а значит, снизится ее конкурентоспособность.

Но не это самое опасное, поскольку удобрения и пестициды применяются максимум на 10–15% площадей, темпы обновления техники в 3–4 раза ниже нормативных.

Возможности для экспорта казахстанской сельхозпродукции значительно сузятся. Украина в этом году навряд ли будет сеяться на всех 100% площадей. А вот Россия, подвергнутая санкциям, начнет искать альтернативные рынки сбыта сельхозпродукции. Арабские рынки из-за ограничений по транспорту закрыты. Остается Средняя Азия – Узбекистан, Таджикистан, Афгани­стан с совокупным рынком зерна и муки около 7 млн тонн в зерне.

Но здесь, по словам Толеутая Рахимбекова, Казахстан на протяжении последних нескольких лет благодаря «мудрым» агрочиновникам шаг за шагом дарил свои рынки конкурентам. Более того, изменение курса тенге к рублю ведет к тому, что на наш рынок еще больше увеличится поток российской и белорусской сельхозпродукции!

Как он отмечает, из-за серьезных ошибок в агрополитике на протяжении 2011–2020 годов, из-за увлечения всяческими прожектами, в том числе «говяжьим», Казахстан не занимался созданием инфраструктуры сельского хозяйства, не занимался кардинальным реформированием системы господдержки, в первую очередь системы субсидирования сельского хозяйства.

В результате урожайность культур и продуктивность животных у нас существенно отстала от российских показателей, не говоря о белорусских или европейских. А в конечном счете все это привело к неконкурентоспособности нашего сельского хозяйства.

– Как будто нам мало этих проб­лем в сельском хозяйстве?! Наши чиновники сделали еще один «подарок» фермерам: поручение Главы государства навести порядок с субсидиями обсуждали, обсуждали и дообсуж­дались! Приняли решение ничего не менять в субсидировании отрасли! А ведь в сложившейся ситуации именно направление субсидий на произведенную сельхозпродукцию могло бы особенно помочь нашим фермерам, – говорит Толеутай Рахимбеков.

Эксперт предлагает так реформировать систему выдачи субсидий аграриям:

«Отгрузил продукцию на переработку – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

Отгрузил продукцию на экс­порт – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

Отгрузил продукцию на внут­ренний рынок по импортозамещению – получи субсидии в размере до 40% от стоимости.

И тогда фермеры получили бы 800 млрд тенге в год! Причем беспроцентных, беззалоговых и безвозвратных. Что еще нужно им?»

Если чиновники не выполнят поручение Президента Токаева навести порядок с выдачей субсидий аграриям, убежден эксперт, то все мы, казахстанцы, столкнемся с новым ростом цен на продукты питания. Ощутим его сильнее, чем в прошлом году, когда подскочили цены на овощи и картофель, на мясо в 2018–2020 годах.

Популярное

Все
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
Лучше не болеть
​​​​​​​Врача вызывали?
В реальном мире гораздо круче!
​​​​​​​Академия для теннисистов
​​​​​​​Наглядный урок всегда впрок
​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
​​​​​​​Поколение Space
​​​​​​​Проблема на песке
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
​​​​​​​Сверхдоходные инвестиции?
13 апреля 2022
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Читайте также

Экономика
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Экономика
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в М…
Мажилис , Экономика , Россия
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между стра…
Экономика
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтинга…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021