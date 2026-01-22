Фото: football-pitch.ru

Бывший футболист лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации источника, 35-летний нигерийский полузащитник станет игроком кызылординского "Кайсара". Контракт будет рассчитан на один год.

Официальная презентация игрока ожидается 24 января в Кызылорде.

Мозес начал свою карьеру в "Кристал Пэлас", откуда перешёл в "Уиган Атлетик", где привлёк внимание "Челси". Самый успешный период его карьеры пришёлся на сезон 2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог "синим" выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе "Челси" он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.

Также он играл за "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", "Спартака" (Москва) и "Тутон Таун".

В минувшем сезоне "Кайсар" занял 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 22 очка