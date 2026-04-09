В весовой категории до 92 кг на третью ступень пьедестала поднялся Азамат Даулетбеков. В решающей схватке за медаль ему противостоял японец Такаши Ишигуро. Даулетбеков еще до перерыва обеспечил себе комфорт­ное преимущество, проведя серию эффективных приемов, и завершил поединок со счетом 6:0 в свою пользу.

Еще одну бронзу в супертяжелом весе (до 125 кг) завоевал Едыге Касымбек. Его противостояние с представителем Китая У Бухеердуном выдалось крайне напряженным и закончилось минимальным преимуществом казахстанского вольника – 8:7. Менее удачно сложился малый финал для Болата Сакаева (до 86 кг), который уступил Хидиру Сайпудинову из Бахрейна, остановившись в шаге от призового места.

Всего Казахстан по всем видам борьбы завоевал на континентальном турнире семь медалей: одну золотую и шесть бронзовых. Единственное золото стране принес борец греко-римского стиля Алматбек Аманбек, выступавший в весовой категории до 72 кг.