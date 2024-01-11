Чемпионат Казахстана по борьбе пройдет в Астане

С 1 по 5 февраля в столице состоится первенство страны по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

По информации акимата Астаны, в национальном первенстве примут участие спортсмены из 17 областей страны и городов Алматы, Астана, Шымкент.

После этого турнира станут известны имена борцов, которые примут участие в азиатском региональном отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан), а также мировом первенстве в Стамбуле (Турция).

Напомним, по официальной информации, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Азамат Даулетбеков и член команды по греко-римской борьбе Нурсултан Турсунов были освобождены от участия в чемпионате страны.Поскольку оба борца прошли квалификацию на парижские Олимпийские игры, они намерены начать подготовку.

В городской администрации уточнили, что первенство Казахстана по видам борьбы пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.