Чемпионское тондо у «Кайрата»

Чемпионское тондо и золотые медали футбольному клубу «Кайрат» вручил президент Qazaqstan Football League Гани Кайназаров. Мероприятие прошло с учас­тием членов алматинской коман­ды и болельщиков.

Четвертое чемпионство «желто-черные» оформили в минувшее воскресенье, где в гостях в заключительном 26-м туре им удалось обыграть «Атырау» со счетом 0:1. Клуб набрал в сезоне 47 очков, 14 раз одержав победы и отправив в ворота соперников 39 мячей. Золотые медали дают право клубу сыграть в следующем сезоне в Суперкубке Казахстана и квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

– В год 70-летия алматинский клуб стал четырехкратным чемпионом республики. От всего сердца позд­равляю руководство клуба, сотрудников, тренерский штаб, игроков и болельщиков с этим знаменательным событием. Желаю «Кайрату» успехов и новых достижений, – отметил на церемонии награждения Гани Кайназаров.

Вместе с тем радуются победе своего клуба и его заслуженные ветераны. Вот что сказал Куралбек Ордабаев, известный голкипер «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия, ныне работающий в системе клуба и ответственный за массовый футбол:

– Это настоящий праздник. Спасибо всем, кто переживал за клуб, спасибо футболистам, которые сумели в конце выдать хороший спурт из четырех побед. Хотя, скажем откровенно, многие скептики не верили, что нам удастся выиграть чемпионат. Помню, какие разговоры шли, когда мы проиграли на выезде «Актобе». Но в клубе верили и дождались этой победы. Она дорога еще тем, что нынче ФК «Кайрат» отмечает 70-летие. К тому же 10 лет назад были открыты академии команды, которые уже дают результат. Достаточно вспомнить победный гол в ворота «Ордабасы» в предпоследнем туре нашего воспитанника Олжаса Байбека. Я уверен, имена многих наших воспитанников еще услышат в Казахстане.

– Помню, когда мы стали чемпио­нами в 2004 году. Я тогда помогал Алексею Петрушину. Честно приз­наться, не думал, что нынче алматинцы выиграют. Ведь не секрет, что в этом сезоне в команде присутствовала тренерская чехарда. Поменяли казахстанского тренра Кирилла Кеккера на россиянина Александра Кержакова, которого в свою очередь сменил местный специалист Рафаэль Уразбахтин. Но молодцы, что сумели довести чемпионат до логического завершения. «Кайрат» как был бойцом во все времена, так им и остался. Поздравляю болельщиков с победой! – в свою очередь отметил заслуженный тренер РК по футболу, тренировавший «Кайрат» в 2003–2004 годах, Владимир Гулямхайдаров, который сейчас проживает в России.

– До последнего не было ясно, кто станет чемпионом. Отмечу, что нынешний чемпионат интересен интригами в турнирной таблице. «Астана» очень плохо начала, но затем выдала 10 игр без поражений. Столичной команде чуточку не хватило сил в концовке, когда в Костанае местный «Тобол» подставил им подножку, выиграв их со счетом 1:0. «Кайрат», конечно же, воспользовался этим промахом, однако говорить, что чемпионство алматинцев было незаслуженным, нельзя. Несмотря на определенные трудности, а это смена тренеров, взятый курс на укреп­ление состава легионерами, дали свой результат. И это был момент истины. Теперь ждем успешного выступления нашей легендарной команды в Лиге чемпионов УЕФА, – говорит ветеран «Кайрата» 80-х годов Аскар Кожабергенов.

– «Кайрат» всегда славился своим характером. В Союзе нас называли «грозой авторитетов». И по праву. До сих пор у команды твердый характер. Это показал нынешний сезон. Мало кто верил, что в этом году в коллекции клуба будут золотые награды. Вспомните, как начинали, как терпели поражения. Но всегда все отмечали характер и исполнительское мастерство футболистов. Эти два фактора и привели команду на футбольный трон. И замечательно, что это произошло в год 70-летия «Кайрата». Не подумайте, что это были поддавки от федерации. Нет! «Кайрат» добыл победу честно, без каких-либо подковерных интриг, – заключил в свою очередь знаменитый кайратовец Вахид Масудов.