Четверо рабочих погибли при обрушении печи в Темиртау: осуждены 6 человек

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Шестерых человек осудили в Темиртау по делу о гибели четырех рабочих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

10 июня 2022 года около 14:30 на стадии завершения демонтажных работ обрушился свод печи. 4 огнеупорщика цеха по ремонту металлургических печей скончались на месте, еще один огнеупорщик получил средний вред здоровью.

На скамье подсудимых по делу оказались Л., З., Э., С., К. за нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью и смерть людей (часть 3 статьи 277 УК).

Еще одному подсудимому Ч. выдвинули обвинение по уголовной статье 254 – невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетних детей у Э. и З., чистосердечное признание Л., К., С., Э., а также наличие на иждивении инвалидов у З. и С. Отягчающих обстоятельств нет.

Л., Э., К. назначили 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Ч. получил 4 года заключения с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением на 3 года права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах.

С. и З. с применением части 4 статьи 55 УК РК лишили свободы на 2 года 1 месяц 10 дней и 2 года 16 дней соответственно.

Исковые требования потерпевших переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в силу.

#суд #гибель #приговор #Карагандинская область #Темиртау

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