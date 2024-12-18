Четверть века тюрьмы получил педофил в Костанайской области

Он изнасиловал и убил девочку в Аулиеколе

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Аулиеколь за изнасилование и убийства заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное для сокрытия другого преступления (ст. ст. 120 ч.3-1 п.1, 99 ч. 2 п.п. 10),14) УК), передает Kazpravda.kz

Суд установил, что в июне 2024 года в селе Аулиеколь подсудимый Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, применив физическую силу, изнасиловал несовершеннолетнюю. Чтобы скрыть совершенное, он задушил жертву. В суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.

Потерпевшая сторона просила назначить ему самое строгое наказание, предусмотренное законом.

Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Г., суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учёл наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, поведения до и после совершения преступлений, суд назначил Г. наказание путем частичного сложения наказаний окончательно в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлен. Приговор не вступил в законную силу.