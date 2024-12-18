Четверть века тюрьмы получил педофил в Костанайской области

Суд
246
Гульмира Кунапия
корреспондент

Он изнасиловал и убил девочку в Аулиеколе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Аулиеколь за изнасилование и убийства заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное для сокрытия другого преступления (ст. ст. 120 ч.3-1 п.1, 99 ч. 2 п.п. 10),14) УК), передает Kazpravda.kz 

Суд установил, что в июне 2024 года в селе Аулиеколь подсудимый Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, применив физическую силу, изнасиловал несовершеннолетнюю. Чтобы скрыть совершенное, он задушил жертву. В суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.

Потерпевшая сторона просила назначить ему самое строгое наказание, предусмотренное законом.

Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Г., суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учёл наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, поведения до и после совершения преступлений, суд назначил Г. наказание путем частичного сложения наказаний окончательно в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлен. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #изнасилование #приговор #убийство #педофил

Популярное

Все
Перспективы совместного проекта
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Ұлттық өнердің түнгі сыры»
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Два «золота» за два дня
От Чиангмая до Астаны
Результаты, планы, перспективы
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Когда отходы станут доходами
Ценности прописных истин
ISSAI NU представил KAZ-LLM – казахскую большую языковую модель
Инновации для сельского хозяйства
«Зеленые» облигации запускают в Алматы
В Нацгвардии определили лучших методистов
Новые объекты образования
Планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей
Долгостроев стало меньше
Сильнейшие в Джакарте и на планете
Аким проверил готовность объекта
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В целях устойчивого развития
Мост для межэтнического общения
Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Осужден экс-глава компании «КазАвтоЖол»
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй пр…
Суд арестовал недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Судью из Шымкента подозревают в мошенничестве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]