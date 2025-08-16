Фото: КазАвтоЖол

По предварительным данным, произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовым автомобилем Volvo. В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили различные телесные повреждения.

Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие - асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.