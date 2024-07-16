Четыре газоперерабатывающих завода будут введены в Казахстане до 2030 года

Фото: Минэнерго

Об этом на заседании правительства рассказал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд м3 в 2023 году до 36,6 млрд м3 к 2030 году. Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза.

Для этого в рамках работы по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений между QazaqGaz и Chevron подписано Соглашение о совместной реализации геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области.

В 2023 году введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный, Анабай с суммарным извлекаемым запасом газа 35,5 млрд м3.

С 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов: 2 завода на Кашаганском месторождении мощностью 1 и 2,5 млрд м3 в год (привлечен Катарский инвестор UCC Holding); на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд м3 в год; завод КазГПЗ в г. Жанаозен мощностью 900 млн м3 в год.

Также для бесперебойного обеспечения населения газом ряд крупных стратегических инфраструктурных проектов будут реализованы в Казахстане.

Так, по итогам 2023 года доступ к газу имеют 60% населения страны или порядка 12 млн человек.

«Для дальнейшей газификации в текущем году из республиканского бюджета было выделено 89,3 млрд тенге. Также в рамках Плана действий правительством выделено дополнительно 105,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом более 300 тыс. человек и модернизировать более 1 700 км газовых сетей. Для бесперебойного обеспечения газом потребителей страны планируется реализовать крупные стратегические инфраструктурные проекты, в том числе строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», магистральных газопроводов «Актобе – Костанай» и «Талдыкорган – Ушарал», – доложил А. Саткалиев.

Министр сообщил о проводимой работе по полноценному использованию транзитного потенциала страны.

Он напомнил, что в октябре 2023 года запущен транзит российского газа в Узбекистан. Всего в прошлом году было транспортировано 1,28 млрд м3. В этом году объемы планируется увеличить до 3,8 млрд м3.

Устойчивый рост показывает транзит туркменского и узбекского газа в КНР. На стадии обсуждения – вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.