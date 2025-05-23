Налоговик проведет за решеткой три года

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Антикора, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области огласили приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов С.Укимбаева, жителей Тараза Э.Мурадова и Т.Телеуова.

Мурадов и Телеуов признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а Укимбаев - в посредничестве во взяточничестве.

Приговором суда Мурадову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, Телеуову - 9 лет лишения свободы, Укимбаеву - 3 года лишения свободы.

Кроме того, Укимбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Судебный акт в законную силу не вступил.