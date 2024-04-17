Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы

За нарушения в сфере госзакупок с начала 2024 года к ответствен­ности привлечены 17 должностных лиц, шесть – за дискредитацию госслужбы, трое из них уволены, еще трое предупреждены о неполном служебном соответствии.

фото из архива "КП"

Так, руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района подписал акты выполненных работ и оплатил поставщику разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на 6,7 млн тенге, которая фактически не была выполнена. Исполняющий обязанности акима Тимирязевского сельского округа вопреки требованиям закона произвел оплату поставщику за работы по устройству детской спортивной площадки на 19,9 млн тенге, которые тоже не были исполнены.

Аким Астраханского сельского округа Аккайынского района оплатил работы по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге без фактического исполнения. Сотрудники Антикоррупцион­ной службы при помощи портала «Единое окно закупок» снизили стои­мость 27 товаров на 505 млн тенге.

К примеру, в ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» пересмотрели цену закупа летнего дизельного топлива, снизив ее с 450 тенге за литр до 263. Тем самым было предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на 243,1 млн тенге.