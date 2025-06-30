Вице-мэра Бишкека задержали за взятку в $50 тысяч

В мире,Коррупция
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Чиновника задержали при возврате части ранее полученных денежных средств, сообщает издание Vesti.kg 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Талайбек Байгазиев задержан по подозрению в вымогательстве крупной взятки, сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По данным спецслужбы, чиновник был задержан 27 июня при возврате части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч США (общая сумма взятки - $50 тысяч). По данным следствия, эта сумма была получена от иностранной компании за лоббирование её интересов в инвестиционном проекте по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Однако, получив деньги, чиновник стал уклоняться от выполнения достигнутых договорённостей, ссылаясь на различные причины.

Байгазиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызстана.


 

#взятка #Бишкек #вицемэр

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