Расхитителей «противопаводковых» денег осудили в Акмолинской области

Коррупция,Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Деньги выделяли на строительство двух многоэтажных домов для 200 семей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту хищения свыше 300 млн тенге в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7» и «Фундаменталь» вынесли приговор в суде, сообщает Kazpravda.kz

Эти средства выделили из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Дело расследовали спецпрокуроры Акмолинской области.

«По приговору суда участников хищения осудили по статьям 189 части 4 («Хищение в особо крупном размере») и 218 («Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем») УК РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 лет соответственно с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #паводки #хищение

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