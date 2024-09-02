Численность населения Пекина снижается шестой год подряд

Китай
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Айман Аманжолова
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Пекин, первый китайский мегаполис, добившийся сокращения численности населения

Фото: Синьхуа

По данным исследовательской группы Пекинского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), численность населения Пекина остается стабильной, однако его распределение становится более сбалансированным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

С 2017 года в течение шести лет подряд Пекин удерживает численность постоянного населения ниже отметки в 23 млн человек. Об этом сообщили на муниципальной конференции, состоявшейся в четверг.

Согласно отчету, в основных функциональных зонах и центральных городских районах столицы наблюдается постоянное снижение численности населения, в то время как в субцентре, районах, приобретших статус городского района относительно недавно, и природоохранных зонах численность населения растет.

Данные отчета свидетельствуют о том, что этот сдвиг привел к формированию более рассредоточенной структуры населения: доля жителей шести центральных районов сократилась с 60% в 2015 году до 50% к 2023 году, а доля населения в десяти периферийных районах, соответственно, увеличилась.

Пекин также отличается высокой концентрацией кадровых ресурсов: здесь самая высокая плотность расселения талантов во всем Китае. Три четверти талантливых специалистов сосредоточены в шести центральных районах. Кроме того, средняя продолжительность жизни в городе в 2020 году достигла 82,49 года, что на 4,56 года выше, чем в среднем по стране.

Исследовательская группа подчеркнула, что Пекин должен продолжать придерживаться двойного подхода, разгружая перегруженные районы и одновременно поддерживая развивающиеся. Координация между центральными и новыми городскими районами, а также интеграция в рамках региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй имеют решающее значение.

Научный сотрудник Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Гу Шучжун высказал мнение, что необходимо добиться сбалансированного распределения рабочих и жилых районов по городу, а также организованно перенести городские университеты и государственные предприятия из центральных районов во внешние.

 

#Китай #население #Пекин

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