Численность населения Пекина снижается шестой год подряд

Пекин, первый китайский мегаполис, добившийся сокращения численности населения
По данным исследовательской группы Пекинского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), численность населения Пекина остается стабильной, однако его распределение становится более сбалансированным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
С 2017 года в течение шести лет подряд Пекин удерживает численность постоянного населения ниже отметки в 23 млн человек. Об этом сообщили на муниципальной конференции, состоявшейся в четверг.
Согласно отчету, в основных функциональных зонах и центральных городских районах столицы наблюдается постоянное снижение численности населения, в то время как в субцентре, районах, приобретших статус городского района относительно недавно, и природоохранных зонах численность населения растет.
Данные отчета свидетельствуют о том, что этот сдвиг привел к формированию более рассредоточенной структуры населения: доля жителей шести центральных районов сократилась с 60% в 2015 году до 50% к 2023 году, а доля населения в десяти периферийных районах, соответственно, увеличилась.
Пекин также отличается высокой концентрацией кадровых ресурсов: здесь самая высокая плотность расселения талантов во всем Китае. Три четверти талантливых специалистов сосредоточены в шести центральных районах. Кроме того, средняя продолжительность жизни в городе в 2020 году достигла 82,49 года, что на 4,56 года выше, чем в среднем по стране.
Исследовательская группа подчеркнула, что Пекин должен продолжать придерживаться двойного подхода, разгружая перегруженные районы и одновременно поддерживая развивающиеся. Координация между центральными и новыми городскими районами, а также интеграция в рамках региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй имеют решающее значение.
Научный сотрудник Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Гу Шучжун высказал мнение, что необходимо добиться сбалансированного распределения рабочих и жилых районов по городу, а также организованно перенести городские университеты и государственные предприятия из центральных районов во внешние.