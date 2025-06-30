В турнире приняли участие полностью автономные роботы, а победу одержала команда из Университета Цинхуа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Турнир по робофутболу проходил в формате 3Х3. На этот раз роботами не управляли люди, это были полностью самостоятельные "спортсмены", которым помогал встроенный искусственный интеллект. Рост участников соревнований составлял от 1,2 метра до 1,5 метра.

Естественно, по скорости роботы заметно уступают людям, но желания борьбы было хоть отбавляй. Правда, частые падения вносили свои коррективы.

В решающем матче встречались Fire God из Университета Цинхуа и Shanhai из Сельскохозяйственного университета Китая. Первые оказались сильнее - 5:3.

Турнир прошел в рамках тестовых мероприятий перед Всемирными играми человекоподобных роботов, которые должны состояться в августе в Пекине. В программе будут 27 дисциплин, в том числе и спортивные состязания.