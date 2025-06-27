В Китае строят водный «суперканал»

Китай,Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Расположенный в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая канал Пинлу, строительство которого началось два года назад и идет полным ходом, станет первым крупным каналом КНР, соединяющим внутренние водные пути с морем, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Pinglu Canal Group

Протяженность канала составляет 134,2 километра, он начинается в водохранилище Сицзинь в городе Хэнчжоу и заканчивается в поселке Лоу в районе Линшань города Циньчжоу, откуда суда могут добраться до Тонкинского залива по реке Цинь.

Канал строят в соответствии со стандартами внутренних водных путей I класса, он будет принимать суда водоизмещением 5000 тонн.

Сегодня интенсивно идет строительство шлюзов трех узлов канала Пинлу. Вторая очередь участка Большого канала Пекин-Ханчжоу в городе Ханчжоу официально открылась для судоходства. Проводится работа по обработке технических вопросов для строительства ряда каналов, в том числе Чжэцзян-Цзянси, Цзянси-Гуандун, Хунань-Гуанси.

Создание канала планируют завершить в 2026 году. После ввода в эксплуатацию канал Пинлу сократит судоходные пути к морю более чем на 560 километров для грузовых судов из юго-западного Китая, создав самый прямой внутренний доступ к рынкам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что новая водная артерия, которую называют «суперканалом», станет ключевой в логистике для региональной интеграции и мировой торговли.

#Китай #судоходство #суперканал

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