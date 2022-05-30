Число иностранных наблюдателей, аккредитованных на референдум в Казахстане, назвали в ЦИК

Центральной комиссией референдума Республики Казахстан принято постановление "Об аккредитации наблюдателей международной организации и иностранных государств на республиканский референдум, назначенного на 5 июня 2022 года", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Сообщается, что по представлению Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены 14 наблюдателей от Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан, а также от Германии, Индонезии, Ирана, Северной Македонии, Эстонии.

"Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась в 18:00 часов 30 мая 2022 года. Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя международных организаций и иностранных государств", – говорится в сообщении.