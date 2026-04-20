Число камер видеонаблюдения в Астане увеличили в два раза

Столица
Аким Астаны Женис Касымбек на заседании Межведомственной комиссии под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова доложил о проводимой работе по развитию транспортной системы столицы и профилактике правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Астане зарегистрировано 456 тыс. транспортных средств, при этом дополнительно эксплуатируется порядка 50 тыс. незарегистрированных автомобилей. Ежегодный прирост автопарка достигает 10%. Суточный поток въезда и выезда составляет до 100 тыс. автомобилей. В итоге в городе ежедневно находится свыше 600 тыс. транспортных средств.

«В целях улучшения транспортной ситуации и повышения безопасности реализуется Комплексная программа развития транспортной системы. Создан единый оператор – Центр организации дорожного движения, который координирует парковочное пространство, транспортные потоки, светофорное регулирование, эвакуацию, транспортное планирование и иные меры по снижению аварийности. Управление потоками Центр обеспечивает интеллектуальной транспортной системой ITS. На сегодня адаптировано 582 светофорных объекта из 818. В текущем году планируется полностью завершить адаптацию»,  – доложил Женис Касымбек.

Кроме того, в столице продолжается работа по установке новых светофоров. Совместно с компанией Presight AI Ltd проводится модернизация инфраструктуры видеонаблюдения. Запущен проект «Smart City», который в текущем году обеспечит функционирование 1200 комплексов фиксации нарушений ПДД. Более 60 тыс. камер будут интегрированы с Единым ситуационным центром.

Согласно озвученным акимом данным, количество камер видеонаблюдения в городе за год увеличилось в 2 – раза до 60 тыс. единиц. Ожидается, что в результате модернизации количество автоматически фиксируемых нарушений увеличится с 4 до 15, а также будут внедрены 35 видов видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Это позволит снизить количество ДТП.

