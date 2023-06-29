Число отравившихся в кафе в Кентау достигло 93, среди них 41 ребенок

В инфекционную больницу Кентау продолжают поступать пациенты, отравившиеся в одном из кафе города.

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Количество отравившихся после посещения кафе "Ризык Раян" в Кентау увеличилось до 93 человек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, среди 93 пациентов 41 ребенок. На стационарном лечении находятся 68 человек, на амбулаторном – 25. В реанимации больных нет.

Напомним, 27 июня после посещения одного из кафе города Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением. Позже число пострадавших увеличилось до 67.