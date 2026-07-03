Число погибших в ДТП заметно снизилось в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошедший период в стране продолжена системная работа по укреплению общественной и дорожной безопасности, усилено патрулирование и профилактика правонарушений, что позволило добиться снижения преступности в общественных местах и на улицах, а также сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

«Безопасность начинается с простых вещей: спокойно проводить ребенка в школу, без опасений возвращаться домой вечером, соблюдать правила на дороге, чувствовать защиту в общественных местах. Именно над этим ежедневно работают сотрудники административной службы.За прошедший период проведена большая работа по обеспечению общественной безопасности. Усилено патрулирование улиц и общественных мест. Ежедневно на охрану правопорядка заступают свыше 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В результате принятых мер отмечается снижение правонарушений, совершенных в общественных местах на 20%, на улицах на 18%, в состоянии опьянения на 6%», – говорит председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Главным приоритетом деятельности ОВД остается реализация принципа «Закон и Порядок», который направлен не только на пресечение правонарушений, но прежде всего на их предупреждение.

С начала года выявлено свыше 8 млн административных правонарушений, в том числе более 16 тысяч фактов мелкого хулиганства, порядка 118 тысяч распития алкоголя и появления в общественных местах в пьяном виде, свыше 83 тысяч нарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних вне жилища.

Проделанная работа по обеспечению безопасности дорожного движения позволила добиться снижения дорожно-транспортных происшествий на 4%, погибших на 20% и травмированных на 7%.

Было задержано около 12 тысяч «пьяных» водителей, решениями судов лишены права управления свыше 14 тысяч водителей. Более 245 тысяч пешеходов привлекли к ответственности за несоблюдение и нарушения правил дорожного движения.

Мурат Кабденов добавил, что особое внимание уделено профилактике подростковой преступности. В рамках проведенных мероприятий отмечается снижение совершенных несовершеннолетними правонарушений на 9%. Реализуемые меры по профилактике семейно-бытового насилия позволили добиться снижения правонарушений в этой сфере на 7%.

«Мы активно используем современные технологии, совершенствуем механизмы профилактики. Такой подход позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать меры еще до того, как они перерастут в серьезные правонарушения.Ведь безопасность – результат совместной ответственности. Ни одна правоохранительная мера не будет максимально эффективной без поддержки граждан, их правовой культуры, взаимного уважения и соблюдения закона», – отметил он.

Напомним, военнослужащие воинской части 6654 Нацвардии МВД РК оказали помощь пострадавшим в ДТП, произошедшем на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск напротив микрорайона Заречный в Алатау.