Гвардейцы помогли пострадавшим в ДТП в Алматинской области

Личный состав части на постоянной основе выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Военнослужащие воинской части 6654 Нацвардии МВД РК оказали помощь пострадавшим в ДТП, произошедшем на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск напротив микрорайона Заречный в Алатау, сообщает Kazpravda.kz

Став очевидцами аварии, гвардейцы незамедлительно прибыли к месту происшествия и до прибытия экстренных служб приступили к оказанию первой помощи пострадавшим. Военнослужащие обеспечили безопасность на месте ДТП и, оценив состояние участников аварии, вызвали бригаду скорой помощи.

В оказании помощи приняли участие сержант Берик Сарсенбиев, ефрейтор Шарапат Сагынов, санитарный инструктор рядовой Нуркен Бектай, а также военнослужащие рядовые Камбар Канабек и Адиль Кыстыкбай.

Благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащих пострадавшие своевременно получили необходимую помощь до прибытия медицинских работников и сотрудников спасательных служб.

Стоит отметить, что воинская часть 6654 дислоцируется в Алатау Алматинской области. Личный состав части на постоянной основе выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка, а также готов к действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи гражданам.