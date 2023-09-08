Число зарубежных сотрудников китайских компаний стремительно растет

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4 сентября была опубликована «Белая книга о новой эре глобализации китайских предприятий», совместно составленная компанией профессиональных услуг Deloitte и Исследовательским институтом Ицай (Yicai Research Institute), передает Kazprаvda.kz со ссылкой на russian.china.org.cn

Фото bangkokbook.ru

Белая книга заявляет, что ежегодный объем прямых инвестиций китайский предприятий за рубеж увеличился с 2,7 млрд. долл. США в 2002 г. до 178,82 млрд. долл. в 2021 г. Если ранжировать различные страны и регионы мира по притоку прямых иностранных инвестиций, то в 2002 году Китай занимал 26-е место, в 2012 году - третье, и оставался в тройке лидеров в течение следующих 10 лет, а в 2020 году занял первое место.  

Число сотрудников китайских компаний за рубежом также стремительно росло. Согласно Белой книге, в 2006 году численность всех сотрудников китайских компаний за рубежом составляла всего 630 000 человек, а к концу 2021 года увеличилась до 3,95 млн. человек, из них более 2,39 млн. являются иностранными работниками. Фактически, доля иностранных сотрудников среди зарубежных сотрудников китайских компаний выросла с 42,6% в 2006 году до 60% в 2021 году, что также свидетельствует о постепенной локализации китайских компаний.  

«В 2023 г., под воздействием внутренних движущих сил и внешних сил притяжения, темпы выхода китайских компаний за рубеж значительно ускорились». Белая книга гласит, что построение Китаем современной промышленной системы и продвижение открытости внешнему миру на высоком уровне требуют от китайских компаний активного выхода за рубеж.

В процессе перехода экономики Китая от быстрого развития к высококачественному развитию, тенденция развития китайского рынка также побуждает многие китайские компании активно выходить на иностранные рынки.

«Высококачественный выход китайских предприятий за рубеж - это неизбежный для Китая путь достичь высокого уровня развития, и это также неизбежный выбор для китайских компаний, чтобы повысить свою международную конкурентоспособность и стать предприятиями мирового класса», - заявил главный исполнительный директор Deloitte (Китай) Цзэн Шуньфу.

#Китай #работа

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