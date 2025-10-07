По последним данным погибло 67 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Индонезии завершились поиски жертв под завалами обрушившейся исламской школы-интерната на острове Ява. Число погибших увеличилось до 67.

Поисково-спасательная операция длилась девять дней, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Всего эвакуировали 171 человека. Спасатели расчистили все завалы и осмотрели территорию. Буди Ираван, заместитель главы Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявил, что вероятность найти еще тела погибших крайне мала.

ЧП произошло 29 сентября. В исламской школе-интернате Аль-Хозини проводили ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента в молитвенном зале не выдержали веса бетона, и здание обрушилось. Как сообщила полиция, к двухэтажному зданию были без разрешения пристроены два этажа. В школе находились сотни учеников - в основном мальчики 12-19 лет.

Ранее сообщалось о 52 погибших.