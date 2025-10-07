В Иране женщинам больше не надо надевать хиджаб

Закон об обязательном ношении хиджаба в Иране был официально отменен, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Zamin.uz

Фото: zamin.uz

Член Совета по проверке целенаправленности Ирана Мохаммадризо Бахонер заявил, что действие закона об обязательном ношении хиджаба в стране приостановлено.  

Бахонер заявил, что законопроект о хиджабе больше не имеет юридической силы и не будет применяться на практике. По его мнению, ношение хиджаба не является юридически обязательным, и за это не предусмотрено никаких штрафов или правовых последствий. Об этом также была проинформирована полиция.

Это заявление было сделано на фоне длительных социальных дебатов и дискуссий по вопросу хиджаба в стране. Теперь, впервые в истории Ирана, ношение хиджаба признано личным выбором, и каждая женщина может принимать решения по своему усмотрению.

Это изменение рассматривается как важный исторический шаг в правовой и социальной среде Ирана и укрепляет принцип уважения личной свободы и выбора.

 

