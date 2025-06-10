По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств

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Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца возросло, по предварительным данным, до одиннадцати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«16-летняя школьница рассказала, что число погибших возросло до одиннадцати. Об этом ей сообщил работник скорой помощи. Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств», – сообщил портал австрийского телеканала AUF1.

Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе ЧП.