Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет

По последним данным погибло около 4,5 тысячи человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек. Об этом 12 июля заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Число жертв — 4490», — говорится в Telegram-канале спикера.

Родригес также сообщил, что число пострадавших достигло 16 740 человек, а помощь уже получили 120 794 семьи.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.