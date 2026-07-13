Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет

Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным погибло около 4,5 тысячи человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

 

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек. Об этом 12 июля заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Число жертв — 4490», — говорится в Telegram-канале спикера.

Родригес также сообщил, что число пострадавших достигло 16 740 человек, а помощь уже получили 120 794 семьи.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

#землетрясение #катастрофа #Венесуэла

Популярное

Все
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
Мировой финал в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Стеклянные стены и ракетки без струн
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Читайте также

Более 3800 человек стали жертвами разрушительного землетряс…
Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с разрушите…
Более 40 человек погибли из-за землетрясения на Филиппинах
В Японии и Индонезии эвакуируют людей из-за угрозы цунами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]