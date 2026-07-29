Более 10 человек погибли из-за землетрясения в Японии

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, все службы пытаются найти выживших, которые сейчас числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«По состоянию на 08:30 (04:30 времени Астаны) подтверждена гибель 13 человек. Кроме того, пострадали люди, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов», - цитирует главу правительства ТАСС. «Люди все еще ждут помощи, и это гонка со временем. Мы мобилизуем все наши ресурсы на местах, чтобы спасти как можно больше жизней», - подчеркнула Такаити.

Ситуацию усугубляет жара, которая установилась в тех районах, где произошло ЧП. Столбики термометров в префектуре Кумамото поднялись до отметки плюс 32 градуса.

Напомним, мощное землетрясение произошло вчера в Японии.