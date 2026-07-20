Более пяти тысяч человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, возросло до 5 208, более 23 тыс. человек до сих пор находятся в убежищах. Об этом 20 июля заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Погибли 5 208 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462», — говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале.

За минувшие сутки число погибших увеличилось на 139 человек, количество спасенных не изменилось. По обновленным данным властей, помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях размещены 23 820 пострадавших, без крыши над головой остались 17 907 жителей. Стихийное бедствие повредило 856 зданий, из них 190 полностью разрушены.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.