Мощное землетрясение произошло в Японии

На юго-западе страны после сильного землетрясения объявили угрозу цунами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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В Японии после сильного землетрясения магнитудой 7,1 объявлено предупреждение об угрозе цунами. Высота волн на побережье может достичь одного метра, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Землетрясение было зафиксировано на острове Кюсю близ префектуры Кумамото в 16:27 по местному времени. Очаг сейсмического события находился на глубине около 10 километров.

Уточняется, что режим предупреждения об угрозе цунами действует для жителей побережья залива Ариакэ и акватории моря Яцусиро. Данных о высоте возможных волн не приводится, однако власти призывают население держаться подальше от береговой линии.

При этом стало известно, что японские атомные электростанции (АЭС) "Сэндай" и "Гэнкай", расположенные на острове Кюсю, после мощного землетрясения работают штатно, заверила компания-оператор АЭС Kyushu Electric Power.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Местным жителям рекомендовано покинуть прибрежные зоны и подняться на возвышенности, а также не возвращаться в опасные зоны до отмены предупреждения.

Япония находится в одной из самых сейсмически активных зон мира. Через нее проходят границы нескольких литосферных плит, именно поэтому землетрясения здесь происходят чаще, чем где-либо еще в мире. Более того, на страну ежегодно приходится около 20 процентов всех землетрясений магнитудой выше шести баллов.