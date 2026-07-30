Число жертв землетрясения в Японии продолжает расти

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего 28 июля в японской префектуре Кумамото, достигло 28 человек. Об этом 30 июля сообщил генеральный секретарь канцелярии кабинета министров Японии Минору Кихара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По состоянию на 06:30 часов 30 июля число погибших в результате землетрясения достигло 28 человек», — приводит его слова телеканал NHK.

Кихара отметил, что данные о числе погибших основаны на информации от полиции, однако точная связь их гибели с землетрясением пока не установлена. Он также пояснил, что расхождения в подсчетах между правительством и властями Кумамото связаны с разными источниками информации.

На японском острове Кюсю 28 июля произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы менее чем через час после землетрясения магнитудой 7,1.

Премьер-министр Санаэ Такаити 29 июля сообщила, что, по меньшей мере, 13 человек погибли в результате землетрясения в Японии.