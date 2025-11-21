Эта выставка стала трепетным диалогом поколений и материалов: монументальной скульптуры признанного мастера Вагифа Рахмана и душевного, многогранного ручного ткачества молодой художницы декоративно-прикладного искусства Гульшат Джураевой. В этом гармоничном взаимодействии материалы раскрывают свой выразительный потенциал, а их встреча рождает ощущение гармонии.

Экспозиция стала юбилейным посвящением великому мастеру Вагифу Рахману, которому в этом году исполняется 85 лет. По словам его супруги Марины Нагие­вой (сам мастер по состоянию здоровья не смог присутствовать. – Авт.), подготовка к выставке заняла почти год, и около трети из 23 представленных произведений в бронзе и стекле было создано совсем недавно. Глубинная тема творчества Вагифа Рахмана – любовь, материнство и космос – наполнила все пространстве галереи.

Мастер виртуозно работает с бронзой, ажуром металла и цветным стеклом. Он активно обыгрывает не только форму и объем, но и свет, который, преломляясь в сквозных элементах, создает эффект просвета и легкости, раскрывая философский смысл сюжета. Здесь и фигуры, символизирующие непреходящее противопоставление и гармонию мужского и женского начал в композиции «Вечное», и парящие, динамичные «Птицы», и образы, воспевающие мудрость и силу женщины в работах «Память матери» и «Невеста на колеснице». Тема космоса и другой реальности находит отражение в сюжетах «Полет», «Затмение солн­ца» и «Смотрящий на звез­ды». Все они словно наполняют позитивной энергией и несут чистый посыл доброты.

В этом скульптурном многоголосье теплой текстурой и насыщенным цветом отзываются работы Гульшат Джураевой. Молодая художница, чье творчество представляет собой много­гранный синтез художественных практик, нашла свое подлинное призвание в гобелене. На выставке представлено 15 гобеленов и шесть работ из войлока.

Гульшат оживляет народное ковроткачество, добавляя в него современные, подчас абстракт­ные элементы, напоминающие живопись. Каждое произведение – результат титанического, скрупулезного ручного труда. Именно эта кропотливость рож­дает гобелены с их плотными текстурами, мерцающими переливами оттенков и филигранной детализацией. Энергия ручного труда пропитана особой магией, теплом и уютом.

Ключевой темой Гульшат является мистика Великого шелкового пути, оживающая в масштабных работах «Плывущий караван» и «Легенда о Белом городе». Безграничный дух степи и мировоззрение кочевников пронизывают гобелены «Счастье номада» и «Ветры степи». Изыс­канные образы птиц и цветов в работах «Звучание весны» и «Утро» воспевают красоту и гармонию природного мира. Наряду с ними абстрактные, почти минималистичные работы из войлока – «Состояние» и «Закат» – раскрывают личные переживания автора, создавая полный и гармоничный противовес бронзовым композициям Рахмана.

Значимость экспозиции, ставшей заметным событием в художественной среде столицы, высоко оценили почетные гости, подчеркнув ее глубокую художест­венную ценность.

Среди них были замечены директор и основатель галереи Has Sanat Жанна Енсебаева, председатель общественной организации «Азербайджанское этнокультурное объединение «Хазар» Маир Рзаев, председатель правления Союза художников Астаны Умирали Исмаилов, а также заслуженные деятели РК Ерлан Айтуаров и Мажит Байтенов.

«Вечная любовь» – это уникальный творческий союз скульптуры и ручного ткачества, который наглядно демонстрирует, как разные материалы и поколения могут вести глубокий и вечный диалог о самом главном – о наследии, человечности и свете.