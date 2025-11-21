Чистый посыл доброты

Творчество
83
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Галерея Has Sanat представила экспозицию «Вечная любовь» – совместный проект Вагифа Рахмана и Гульшат Джураевой

фото Игоря Бургандинова

Эта выставка стала трепетным диалогом поколений и материалов: монументальной скульптуры признанного мастера Вагифа Рахмана и душевного, многогранного ручного ткачества молодой художницы декоративно-прикладного искусства Гульшат Джураевой. В этом гармоничном взаимодействии материалы раскрывают свой выразительный потенциал, а их встреча рождает ощущение гармонии.

Экспозиция стала юбилейным посвящением великому мастеру Вагифу Рахману, которому в этом году исполняется 85 лет. По словам его супруги Марины Нагие­вой (сам мастер по состоянию здоровья не смог присутствовать. – Авт.), подготовка к выставке заняла почти год, и около трети из 23 представленных произведений в бронзе и стекле было создано совсем недавно. Глубинная тема творчества Вагифа Рахмана – любовь, материнство и космос – наполнила все пространстве галереи.

Мастер виртуозно работает с бронзой, ажуром металла и цветным стеклом. Он активно обыгрывает не только форму и объем, но и свет, который, преломляясь в сквозных элементах, создает эффект просвета и легкости, раскрывая философский смысл сюжета. Здесь и фигуры, символизирующие непреходящее противопоставление и гармонию мужского и женского начал в композиции «Вечное», и парящие, динамичные «Птицы», и образы, воспевающие мудрость и силу женщины в работах «Память матери» и «Невеста на колеснице». Тема космоса и другой реальности находит отражение в сюжетах «Полет», «Затмение солн­ца» и «Смотрящий на звез­ды». Все они словно наполняют позитивной энергией и несут чистый посыл доброты.

В этом скульптурном многоголосье теплой текстурой и насыщенным цветом отзываются работы Гульшат Джураевой. Молодая художница, чье творчество представляет собой много­гранный синтез художественных практик, нашла свое подлинное призвание в гобелене. На выставке представлено 15 гобеленов и шесть работ из войлока.

Гульшат оживляет народное ковроткачество, добавляя в него современные, подчас абстракт­ные элементы, напоминающие живопись. Каждое произведение – результат титанического, скрупулезного ручного труда. Именно эта кропотливость рож­дает гобелены с их плотными текстурами, мерцающими переливами оттенков и филигранной детализацией. Энергия ручного труда пропитана особой магией, теплом и уютом.

Ключевой темой Гульшат является мистика Великого шелкового пути, оживающая в масштабных работах «Плывущий караван» и «Легенда о Белом городе». Безграничный дух степи и мировоззрение кочевников пронизывают гобелены «Счастье номада» и «Ветры степи». Изыс­канные образы птиц и цветов в работах «Звучание весны» и «Утро» воспевают красоту и гармонию природного мира. Наряду с ними абстрактные, почти минималистичные работы из войлока – «Состояние» и «Закат» – раскрывают личные переживания автора, создавая полный и гармоничный противовес бронзовым композициям Рахмана.

Значимость экспозиции, ставшей заметным событием в художественной среде столицы, высоко оценили почетные гости, подчеркнув ее глубокую художест­венную ценность.

Среди них были замечены директор и основатель галереи Has Sanat Жанна Енсебаева, председатель общественной организации «Азербайджанское этнокультурное объединение «Хазар» Маир Рзаев, председатель правления Союза художников Астаны Умирали Исмаилов, а также заслуженные деятели РК Ерлан Айтуаров и Мажит Байтенов.

«Вечная любовь» – это уникальный творческий союз скульптуры и ручного ткачества, который наглядно демонстрирует, как разные материалы и поколения могут вести глубокий и вечный диалог о самом главном – о наследии, человечности и свете.

#выставка #Гульшат Джураева #Вечная любовь #Вагиф Рахман

Популярное

Все
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Певец свободы
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Чистый посыл доброты
Пройдемся по индустриальной Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Зима будет теплой
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Победный выезд «Барыса»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Танец – это душа народа
Родом из детства
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Таразские мастера себя показали и других посмотрели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]