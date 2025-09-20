Концерт Backstreet Boys в Алматы: чистый ритм

Специальные бригады работали во время концерта и сразу после завершения, чтобы площадка вновь встретила горожан в полной чистоте, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы состоялся концерт легендарной группы Backstreet Boys. Город встретил гостей и жителей на высшем уровне — чистота была обеспечена до, во время и после концерта.

За порядок отвечала команда ГКП «Алматы Тазалык». Работники предприятия круглосуточно дежурили на площадке, чтобы культура и чистота шли рука об руку.

«Мы начинаем работу задолго до концерта. Наша задача — чтобы зрители даже не заметили, как поддерживается порядок», — отмечает Нусупжан Айым, бригадир «Алматы Тазалык».

«У нас уже есть опыт подобных мероприятий. В прошлом мы обслуживали концерт Jennifer Lopez, и справились на отлично. Сегодня — не исключение», — говорит сотрудница предприятия Майра Абдреева.

