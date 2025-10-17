В экоакции приняли участие представители АРСК, во главе с председателем Ассоциации, депутатом Мажилиса Парламента РК Сергеем Пономаревым, других этнокультурных объединений столицы и общественных структур АНК. На аллее «Достык» они высадили молодые ели.

«Это очень символично, что мы собрались сегодня здесь – на аллее «Достык» возле Дома дружбы. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций поддерживает акцию «Таза Казакстан», которую инициировал Глава государства. Сегодня мы – представители разных этносов, разных поколений вместе работаем здесь. И я знаю, наши дети уже не будут мусорить и не дадут это делать другим. Говорят, что это невозможно – как сорили, так и будут. И я верю, что также изменится отношение большинства к чистоте, поэтому сегодняшний труд не напрасен», — сказал Сергей Пономарев.