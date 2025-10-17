Члены АНК посадили на столичной аллее молодые ели

Таза Казахстан
61
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках общенациональной экологической акции «Таза Казақстан» и в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, по инициативе Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, представители АНК вышли на уборку территории аллеи «Достык» в Астане и посадили деревья, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В экоакции приняли участие представители АРСК, во главе с председателем Ассоциации, депутатом Мажилиса Парламента РК Сергеем Пономаревым, других этнокультурных объединений столицы и общественных структур АНК. На аллее «Достык» они высадили молодые ели.

«Это очень символично, что мы собрались сегодня здесь – на аллее «Достык» возле Дома дружбы. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций поддерживает акцию «Таза Казакстан», которую инициировал Глава государства. Сегодня мы – представители разных этносов, разных поколений вместе работаем здесь. И я знаю, наши дети уже не будут мусорить и не дадут это делать другим. Говорят, что это невозможно – как сорили, так и будут. И я верю, что также изменится отношение большинства к чистоте, поэтому сегодняшний труд не напрасен», — сказал Сергей Пономарев.

 

#Астана #субботник

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Чистоту наводим вместе
Партия AMANAT объявляет о старте road-эстафеты от Алматы до…
Больше тонны пластика – на переработку
Неделя благоустройства территорий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]