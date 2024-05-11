ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче

Фото: shaiba.kz

В стартовом матче в рамках группового этапа чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящего в Праге и Остраве, сборная Казахстана одержала победу над Францией, сообщает Shaiba.kz.

В составе подопечных Галыма Мамбеталиева заброшенными шайбами отметились Роман Старченко, Максим Мухаметов и Кирилл Савицкий.

Франция - Казахстан 1:3 (1:2; 0:1; 0:0).

1:0 - Кантагалло (Будон, Рех) - 02:00

1:1 - Старченко (Рымарев) - 03:06

1:2 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) - 07:30 ГБ

1:3 - Савицкий - 37:47 ГМ

Вратари: Юлёнен – Шутов.

Завтра казахская дружина сразится со сборной Словакией.